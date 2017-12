PERSONALIA: Antoinette Dijkhuizen en Endymion Struijs in bestuur LOA

De Ledengroep Openbaar Accountants heeft Antoinette Dijkhuizen (foto) en Endymion Struijs in het LOA-bestuur benoemd.

Antoinette Dijkhuizen (foto) is oprichtster van 4you accountancy. Daarvoor werkte ze bij verschillende grote accountantskantoren, waaronder KPMG en Ernst & Young. Struijs is oprichter van ENDYMION Amsterdam, een coöperatie van registeraccountants en tevens accountantsorganisatie. Ook is hij een van de oprichters van het Holland Financial Network, een platform voor (interim) Finance Professionals.