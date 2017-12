bestgelezen 2017 – Top 30 accountantskantoren: Omzet weer op niveau 2009, wel winnaars en verliezers

De top 30 van accountantskantoren ziet er niet fundamenteel anders uit dan vorig jaar. Bij de Big Four wisselden de nummers 2 en 3 PwC – nu nr 2 – en EY van plek. KPMG is opnieuw het kleinste Big Four kantoor. Deloitte is nu op afstand het grootste accountantskantoor van Nederland. Met een omzet van € 814 miljoen loopt het kantoor € 70 miljoen voor op nr 2. In percentage uitgedrukt is DRV de grootste groeier. Dit kantoor noteerde een groei van ruim 16%. Dit blijkt uit de cijfers zoals die zijn verzameld door de Full ● Finance onderzoekers Arjen Schutte en Marcel Maassen.

Groei en krimp worden ook dit jaar weer oneerlijk verdeeld. Zowel in percentages als in harde euro’s. In harde euro’s groeien de Big Four het meest. PwC + € 47 miljoen, Deloitte + € 29 miljoen, EY + € 17 miljoen en KPMG + € 16 miljoen. Uitgedrukt in percentages wordt de lijst van groeiers aangevoerd door DRV, 14e in de top 30. Dit kantoor zag haar omzet toenemen met ruim 16% van € 40 naar € 46,5 miljoen. Visser en Visser, nr. 29 in de lijst, steeg in omzet met ruim 12% van € 19 naar € 21,4 miljoen.

Fusies niet altijd succesvol

De totale omzet van de top 30 kantoren steeg van € 4,1 naar € 4,26 miljard. Een sprong van ruim 4%. De dalers van dit jaar zijn opnieuw Accon AVM. Ook dit jaar kreeg dit kantoor een krimp voor de kiezen. Van € 100 miljoen naar € 92,8 miljoen. Fusies en overnames zijn niet altijd succesvol, zo concluderen de onderzoeker Maassen en Schutte.Evenals KPMG, Mazars en Flynth – de laatste dan ook in de oude combinatie GIBO/Flynth – liggen hun omzetten nog steeds onder het niveau van 2009. Bij Flynth/GIBO is deze daling ronduit spectaculair. De combinatie is in de afgelopen jaren bijna 40% van haar omzet kwijtgeraakt. Flynth en Gibo waren in 2009 nog goed voor een gezamenlijke omzet van € 180 miljoen. Nu is dat € 129 miljoen. Accon avm duikelde in de afgelopen 8 jaar van € 115,5 miljoen omzet naar € 92,8 miljoen.

Meer over de top 30, inclusief een uitgebreide analyse leest u in het artikel van Arjen Schutte en Marcel Maassen in de papieren Accountancy Vanmorgen die vandaag verschijnt.