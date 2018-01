Het team van AV wenst u een gezond en voorspoedig 2018!

Het jaar 2017 was voor AV een actief en positief jaar. Wij zijn in januari 2017 gestart met Fiscaal Vanmorgen en kijken terug op een zeer succesvol initiatief met 47 trainingen! Er zijn vier prachtige tijdschriften verschenen met diepgaande achtergrondartikelen die de ontwikkelingen in de accountancybranche onderzoeken. De AV-dag, elke vierde dinsdag van september, kende fors meer deelnemers dan 2016. Ook het aantal bezoekers op de site nam afgelopen maanden toe. We hebben de grens van 60.000 bezoekers gepasseerd!

Wij zijn trots en zeer blij met deze resultaten en hopen dat deze stijgende lijn ook in 2018 doorzet. Het team van Accountancy Vanmorgen wenst u en uw dierbaren een gelukkig, gezond en voorspoedig 2018!