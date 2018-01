Personalia? Meld ze bij AV!

Nieuwe collega of zelf een nieuwe baan of functie? Houd dat niet voor uzelf, maar meld dat als kantoor of instelling bij AV!

Wij (maar waarschijnlijk ook u) willen graag op de hoogte blijven van bewegingen op de arbeidsmarkt in de accountancy en in het fiscale vak, of op functies die voor (administratie)kantoren of de ontwikkeling van het beroep relevant zijn. Het mag ook gaan om de aanstelling van een hoofd IT of data-analist op uw kantoor, de benoeming van een nieuwe partner, een hoogleraarschap/emeritaat, een bekroning of laureaat.

Gegevens

Waar moet uw melding voor onze rubriek aan voldoen? Zij moet de voor- en achternaam van betrokkene bevatten, het geboortejaar, organisatie- en functienaam, in het kort relevante opleiding, eventuele titel, wat hij/zij gaat doen en wat hij/zij daarvoor deed. Heel belangrijk: zonder het gelijktijdig insturen van een foto (JPEG, liefst frontaal, als op een pasfoto) geen plaatsing! Tekst en foto’s (high res) graag naar sepiatekst.communicatie@gmail.com. De redactie behoudt zich het recht voor zelf keuzes te maken bij (gratis) plaatsing in de rubriek.