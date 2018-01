PERSONALIA: Van Zeggeren nieuwe marketingdirecteur KPMG

Esther van Zeggeren is bij KPMG met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot director Brand, Reputation en Marketing. Zij volgt Eric Bouwmeester op, die zijn werkzaamheden de komende periode overdraagt en in het voorjaar het bedrijf zal verlaten.

Van Zeggeren was sinds 2012 directeur Marketing & Communications bij TNO en vervulde eerder directie- en managementfuncties bij KPN en Vodafone. Bij KPMG is ze verantwoordelijk voor alle communicatie- en marketingactiviteiten. Bouwmeester was sinds september 2013 directeur Corporate Communicatie bij KPMG. Die functie had hij eerder al vervuld bij DSM, ABN Amro en Fortis.