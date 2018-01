Europese consultatie bescherming tegen riskante beleggingen retail

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een consultatiepaper gepubliceerd met maatregelen die retailbeleggers beschermen tegen risicovolle beleggingen, zoals binaire opties en bepaalde ‘CFD’s’. De consultatie is gestart op 18 januari 2018 en sluit op 5 februari 2018.

Met de inwerkingtreding van de herziene Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II) op 3 januari 2018 hebben Europese toezichthouders de mogelijkheid gekregen voor productinterventie. AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven (foto) noemt deze mogelijkheid van ESMA binnen de Europese Unie een enorme vooruitgang. ‘De agressieve werkwijze van sommige aanbieders maakt een pan-Europese aanpak voor het verbieden en aan banden leggen van riskante beleggingen noodzakelijk. Een groot deel van die aanbieders is niet transparant en speelt met grensoverschrijdende marketingtechnieken onverantwoord in op sentimenten van retailbeleggers. Voor veel beleggers geldt dat zij vermogen verliezen waardoor ze ernstig in problemen komen. Dat kan alleen worden gestopt als we op Europees niveau samenwerken.’

Riskante beleggingen

Marktpartijen en andere belanghebbenden kunnen reageren op de voorgestelde maatregelen van ESMA. De voorgestelde productinterventies richten zich in eerste instantie op een verbod op het vermarkten, verspreiden en verkopen van binaire opties en het aan banden leggen van het vermarkten, verspreiden en verkopen aan retailbeleggers van bepaalde CFD’s. CFD staat voor ‘Contract For Difference’. Een contract for difference is een financieel instrumentwaarbij twee partijen met elkaar afspreken om het waardeverschil van een onderliggend goed tussen nu en de toekomst met elkaar te verrekenen. Onderzocht wordt ook of er een vergelijkbare productinterventie voor de in populariteit gestegen CFD’s in cryptocurrencies moet komen, of dat hiervoor een striktere hefboom ingesteld moet worden.

Op basis van de uitkomsten van de consultatie kan ESMA de productinterventies op Europees niveau implementeren voor in ieder geval een periode van 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Lidstaten kunnen deze productinterventies vervolgens omzetten in nationale regelgeving. Op de website van ESMA staat meer informatie over het consultatieproces.