Vijfjaarscontracten in opkomst

Werkgevers zien steeds vaker iets in arbeidscontracten met een duur van vier of jaar, meldt de Telegraaf. Na de supermarktbranche wil nu ook KLM de tijdelijke contracten voor haar grondpersoneel. De contracten zouden volgens de werkgevers en enkele deskundigen een antwoord kunnen zijn op de toegenomen flexibilisering van arbeid.

Verdeeldheid

De vakbonden zien weinig in de ‘tussenbanen’. Werkgeversvereniging AWVN is enthousiast en constateert dat steeds meer werkgevers zulke afspraken willen maken tijdens CAO-onderhandelingen. “Het is juist goed dat er een tussenoplossing wordt gevonden tussen het harde vaste contract en flex”, meldt een woordvoerder aan de krant.