Eenpitters doen aantal bedrijven met 5% groeien

Het aantal bedrijven in ons land was op 1 januari 5% hoger dan begin vorig jaar. Het aantal ondernemingen is in 2017 met 78.500 gegroeid tot 1.665.795, blijkt uit CBS-cijfers. De groei komt vooral doordat er meer eenmanszaken worden opgericht.

Als ‘eenmanszaak’ bestempelt het CBS alle bedrijven (dus ook bijvoorbeeld BV’s) met één werkzame persoon. Vorig jaar is het aantal ondernemingen met één werkzame persoon met 79.500 toegenomen, terwijl het aantal bedrijven met meer werknemers met 1.000 is gekrompen. “Dat past in het patroon van de afgelopen jaren: in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met bijna 600.000 toegenomen, bijna volledig door de groei van het aantal eenpitters.” Er zijn nu 1.318.375 eenpitters, tegen 723.695 begin 2008. Het aantal bedrijven met meer dan een medewerker staat nu op 347.420. Tien jaar geleden waren dat er nog 363.770.

Minder kleine bedrijven

De krimp zit vooral bij de bedrijven waar twee tot negen personen werken. Daar is het aantal bedrijven vorig jaar met 3.000 gedaald. Sinds 2012 is het aantal bedrijven met maximaal negen medewerkers met 20.000 afgenomen.Het aantal bedrijven met meer dan 250 werknemers is toegenomen: er zijn nu 3.120 bedrijven in die categorie, het hoogste aantal sinds 2009.