Nieuwe aandelenuitgifte moet Steinhoff meer lucht geven

Na de geslaagde verkoop van een privévliegtuig wil de door een boekhoudschandaal geplaagde meubelgigant Steinhoff meer geld ophalen door het uitgeven van aandelen in investeringsmaatschappij PSG Group. Daarmee zou ruim 500 miljoen euro gemoeid zijn, verdeeld over 29,5 miljoen aandelen.

Eind vorige week wist Steinhoff een privévliegtuig van de hand te doen aan een Amerikaanse vliegtuigmakelaar. Dat was sinds vorig jaar in bezit van het concern en had zo’n 25 miljoen euro gekost. Door de uitgifte van aandelen moet de kapitaalpositie van het meubelconcern verder worden versterkt. Steinhoff heeft een belang van 16% in PSG. De aandelenuitgifte gaat alleen door als er een acceptabele prijs voor betaald wordt, aldus het concern. Steinhoff zou ook overwegen aandelen in KAP Industrial te verkopen. In dat bedrijf, gespecialiseerd in de productie van onder meer auto- en beddenonderdelen, heeft het concern een belang van 39%.

Eerder wist Steinhoff al ruim 300 miljoen euro op te halen door de verkoop van PSG -aandelen. Naar verluidt zou ook een van de grootste winkelvestigingen van dochtermerk Leiner in Wenen te koop staan.

Handel stilleggen

De Zuid-Afrikaanse beurs JSE (Johannesburg) heeft ondertussen laten weten dat de handel in Steinhoff-aandelen mogelijk wordt stilgelegd als de financiële jaarcijfers niet voor maart worden gepubliceerd. In december werd bekend dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd in de boekhouding, waardoor de cijfers over 2016 en 2015 moeten worden aangepast. Dat heeft veel onrust veroorzaakt. Het bedrijf is inmiddels een groot deel van zijn beurswaarde kwijt. De zaak raakt ook ons land: de AFM is bezig met een onderzoek naar de rol van Deloitte Nederland, sinds 2016 de controlerend accountant.

Commissaris stopt met dubbelfunctie

Diverse bestuurders zijn al opgestapt bij Steinhoff; inmiddels heeft commissaris Jayendra Naidoo ook zijn functie neergelegd. Hij gaat zich richten op zijn werk als bestuursvoorzitter van dochterbedrijf Steinhoff Africa Retail Limited.