PERSONALIA: Kriton breidt verder uit

Kriton versterkt zich met twee nieuwe collega’s. Op 1 januari zijn Leja Gouwens en Dennis Stienen in dienst getreden bij Kriton. Met hun komst versterkt het advies- en trainingsbureau haar slagkracht in vaktechniek, IT-audit en (e-)learning. Zij zijn daarmee de 7e en 8e ervaren registeraccountant in het team van 10 professionals dat accountantskantoren adviseert en ondersteunt op het gebied van vaktechniek en kwaliteitszorg.

Leja Gouwens

Leja is registeraccountant en haar expertise ligt op het gebied van het ontwikkelen en verzorgen van vaktechnische trainingen en het ontwikkelen van e-learnings. Ook zal zij betrokken zijn bij het uitvoeren van OKB’s en dossierreviews en het coachen van accountants en teams. Hiervoor is Leja bijna twaalf jaar werkzaam geweest als Senior Manager op het Bureau Vaktechniek van BDO met Audit & Assurance als primair aandachtsgebied. Zij heeft hiermee veel kennis opgedaan van de wet- en regelgeving voor de accountancy en de toepasbaarheid daarvan voor allerlei verschillende branches.

Dennis Stienen

Dennis Stienen gaat eveneens als adviseur/trainer aan de slag. Hij is naast registeraccountant ook IT-auditor. Zijn expertise ligt op het gebied van IT audit als onderdeel van de jaarrekeningcontrole en op het gebied van non-financial assurance over interne beheersing, operationele processen en compliance (o.a. ISAE 3000 en 3402). Ook houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en faciliteren van (maatwerk) trainingen, verzorgen van (vaktechnische) adviezen, coachen van individuen en teams en het bieden van ondersteuning op detacheringsbasis. Dennis werkte hiervoor in de openbare praktijk, waarvan de laatste elf jaar in de assurance-praktijk bij PwC. Hij heeft in die rol cliënten ondersteund in een verscheidenheid aan sectoren (waaronder technologie, telecom, media, energie, financiële dienstverlening en semipublieke sector), bij zowel Nederlandse/Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen als ondernemingen in het middensegment.