PERSONALIA: Danny Martens nieuwe partner bij Joanknecht

Danny Martens RA is per 1 januari 2018 toegetreden tot het partnerteam van Joanknecht. De 35-jarige registeraccountant werkt sinds 2005 bij het Eindhovense Accountantskantoor.

Na zijn studie Accounting aan de Universiteit van Tilburg startte Martens zijn carrière als assistent accountant bij Joanknecht. Hij vervolgde zijn studie op de UvT met de theoretische opleiding tot registeraccountant en behaalde in 2009 ook de praktijkopleiding tot registeraccountant. In 2015 begon hij bij Joanknecht. Binnen het accountantskantoor groeide Mertens door, eerst tot controleleider en vervolgens tot registeraccountant. Zijn expertise zit in audit- en adviesdiensten bij familiebedrijven (DGA). Tot zijn klantenkring behoren middelgrote en grote handels-, bouw- en productieondernemingen, zorggerelateerde bedrijven, beleggingsinstellingen en ondernemingen in de zakelijke dienstverlening.