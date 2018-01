‘Dit jaar harde strijd om finance professionals’

Werkgevers zullen dit jaar geconfronteerd worden met een tekort aan geschikte kandidaten bij het werven van finance professionals, zegt recruitmentbureau Robert Walters. En de krapte wordt de komende jaren nog veel groter.

Rob Vermaak, algemeen directeur van Robert Walters Benelux, ziet in ons land een ware wervingsstrijd ontstaan onder werkgevers om financiële professionals aan te trekken. “De krapte wordt steeds duidelijker voelbaar en dit is nog maar het begin.” Volgens Vermaak is er al sprake van een kandidaatgedreven markt, maar wordt de krapte nog veel erger. “Over één of twee jaar zijn we weer in de situatie van 2007/2008. We zitten nu twee jaar in een aantrekkende markt, wat betekent dat veel finance professionals inmiddels al een overstap hebben gemaakt. Daardoor wordt de groep mensen die openstaat voor een nieuwe baan steeds kleiner.”

Werven tijdens de studie

Vooral de vraag naar financials met 1 tot 8 jaar werkervaring neemt toe, omdat tijdens de crisis weinig starters geworven zijn. “Nu organisaties flink groeien – en bestaande medewerkers ook weer van baan durven wisselen – ontstaan er tekorten. Een paar jaar geleden moesten starters met een bachelor- of masterdiploma vaak nog goed zoeken naar een baan. Wij zien nu dat starters met een finance-achtergrond al geworven worden voordat ze afstuderen.”

Ook seniors kijken rond

Ook bij de meer ervaren professionals ziet Vermaak beweging ontstaan. Hij doelt op werknemers met een salaris van meer dan € 100.000. “In de crisis konden veel mensen hun huis niet verkopen zonder verlies te maken. Voor finance professionals in 100K+ functies gold hetzelfde. Als zij de afgelopen jaren van werkgever wisselden, was dit meestal een gedwongen stap – met vaak een daling in salaris, en soms ook een functie op lager niveau. Nu is een overstap op gelijk niveau weer prima mogelijk.”

Beloftes waarmaken

Volgens Vermaak moeten werkgevers veel meer gaan doen aan ‘employer branding’: “Met alleen mooie woorden op je website kom je er niet. Mensen gaan steeds meer zelf op onderzoek uit, en er is online steeds meer informatie te vinden. En als je je beloftes niet waarmaakt, zijn kandidaten in deze markt zo weer vertrokken.” Bovendien moeten ook de personeelsleden die werven, zich gaan profileren en zorgen voor een vlot sollicitatieproces, tipt het bedrijf.

Een risico voor starters is dat ze te snel toehappen bij een voorstel, denkt Vermaak. “Te snel jobhoppen is nooit een goed idee als je een mooie carrière wil opbouwen, dus denk goed na voordat je een contract tekent. Wij adviseren kandidaten om te blijven vergelijken.”