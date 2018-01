PERSONALIA: RS Finance start jaar met vier nieuwe medewerkers

RS Finance is het jaar gestart met vier nieuwe medewerkers. Riekje Keppel (52) en Adrian Martinaj (27) zijn beiden begonnen als Jaarrekening Medewerker. Tim Pel (24) startte als Assistent Jaarrekening Medewerker en Shayan Erfani Ghahruie (31) als Financieel Administratief Medewerker.

Arjan Schipperus, partner bij en oprichter van RS Finance: “We zijn heel blij met deze vliegende start van het nieuwe jaar. De ervaring en expertise van Riekje, Adrian, Tim en Shayan zijn een aanvulling op ons team en stellen ons in staat om nog beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de markt.”

Over RS Finance

RS Finance is in 2013 opgericht. Inmiddels werken er 35 fiscalisten, bedrijfseconomen, boekhouders, IT specialisten en HR-adviseurs, verspreid over de kantoren in Amsterdam en Rotterdam. Met elkaar bedienen zij ruim 750 opdrachtgevers door heel Nederland. Het bedrijf werd eind 2017 uitgeroepen tot FD Gazelle.