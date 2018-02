Werkgevers moeten werkkostenregeling toetsen

De Belastingdienst wijst werkgevers er op dat de komende tijd moet worden getoetst of ze in 2017 binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zijn gebleven of niet. Dat is nodig om in de eerste aangifte over 2018 de eindheffing WKR te kunnen betalen of verrekenen.

De werkgever berekent het totale fiscale loon van de werknemers over 2017. De vrije ruimte daarvan is 1,2%. Als het bedrag dat is aangewezen als eindheffingsloon meer is dan de vrije ruimte, moet daarover 80% eindheffing WKR worden betaald. Dat moet uiterlijk in de eerste aangifte over 2018. Als de eindheffing WKR in 2017 al is aangegeven en betaald, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak, kan worden getoetst of er teveel of te weinig is betaald.

Meer informatie over de eindheffing WKR is te vinden in hoofdstuk 8 van het Handboek Loonheffingen.