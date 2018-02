Hardrijden: gemiddelde boete €58,31

Hardrijders zijn vorig jaar ruim een miljoen keer beboet bij trajectcontroles op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A12 bij Utrecht. Op deze routes zijn verreweg de meeste boetes uitgedeeld. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd overzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Op de A2 werden bijna 650.000 automobilisten beboet voor snelheidsovertredingen. Op de A12 waren dat er ruim 430.000. Andere plekken waar relatief veel hardrijders werden gepakt zijn de A4 bij Leidschendam (266.197) en de A20 bij Rotterdam (193.375). Het totale aantal boetes voor snelheidsovertredingen liep vorig jaar wel iets terug, van 7,97 miljoen naar 7,81 miljoen. De gemiddelde boete voor te snel rijden bedroeg in 2017 €58,31.

Meer bellen in de auto

In 2017 werden minder boetes uitgeschreven voor door rood rijden en fout parkeren. Het aantal uitgeschreven boetes voor bellen achter het stuur nam wel toe, van bijna 60.000 naar 75.000.

In totaal werden vorig jaar 9,2 miljoen boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Dat is iets minder dan in 2016. In 96% werd de boete uitgeschreven na registratie van het kenteken. Slechts 4% van overtreders werd door de politie staande gehouden.