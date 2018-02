Omzet detailhandel flink in de lift

In 2017 heeft de detailhandel 4,2 procent meer omgezet dan in het jaar 2016. Dat is de hoogste groei in 11 jaar, meldt het CBS. De verkopen (het volume) waren 3,1 procent hoger. Online is 19,5 procent meer omgezet. In de maand december is de omzet met 3,5 procent gegroeid.

Hoogste omzetgroei

De detailhandel realiseerde in 2017 een omzetstijging van 4,2 procent. Dat is de hoogste omzetgroei na 2006. In 2016 bedroeg de omzetgroei 1,6 procent. De verkopen groeiden met 3,1 procent. De omzet van zowel de winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food groeide met ruim 3 procent. Online is 19,5 procent meer omgezet dan in 2016. De omzet van de detailhandel was in 2017 nog wel 0,5 procent lager dan in 2008. Voor de non-foodwinkels bedraagt het omzetverlies sinds de crisis nog ruim 13 procent, terwijl de omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen ruim 15 procent hoger ligt dan voor de crisis.

Online omzet hoger

In 2017 was de online omzet 19,5 procent hoger dan in 2016. Webwinkels hebben bijna 18 procent meer omgezet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met bijna 22 procent.