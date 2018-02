Accountant volgens AVG ‘verwerkingsverantwoordelijke’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de NBA gemeld dat de accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert onder de nieuwe Europese privacywetgeving AVG een verwerkingsverantwoordelijke is. De NBA vroeg de privacywaakhond om deze verduidelijking, omdat diffuus was hoe de rol van de accountant (verwerker of verwerkingsverantwoordelijke) bij deze opdracht moest worden gekwalificeerd.

Omdat de accountant bij de samenstellingsopdracht een aantal zaken zelfstandig beoordeeld (significante posten, integriteit klant, getrouw beeld, beslissing nemen of aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd) en dit gevolgen heeft of kan hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, wordt de accountant bij de uitvoering van deze opdracht gezien als verwerkingsverantwoordelijke.

Informatie over de verplichtingen die de accountant heeft als verwerkingsverantwoordelijke binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat op de NBA-pagina Model bewerkersovereenkomst en in de brochure Nieuwe privacywetgeving in 2018 op de NBA-site.