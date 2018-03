Koen Dinkla nieuwe directeur Dealadvies Flynth

Op 1 maart start Koen Dinkla als directeur Dealadvies bij Flynth adviseurs en accountants. Koen was voorheen als partner werkzaam bij KPMG Transaction Services en wordt in zijn nieuwe rol verantwoordelijk voor het Dealadvies team dat zich bezighoudt met fusies en overnames, financieringen, het waarderen van ondernemingen en de ondersteuning bij financiële transacties.

“Het is voor mij een mooie uitdaging om de dienstverlening van Flynth verder te ontwikkelen. Met 60 vestigingen heeft Flynth enorm veel kennis in huis. Mijn focus ligt de komende tijd op het bouwen aan een team van professionals dat zich specifiek toelegt op dit domein. Samen gaan we werken aan mooie productproposities waarmee we dagelijks invulling geven aan de toekomst en ambities van onze klanten”, aldus Dinkla.