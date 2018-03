Nederlanders doen het liefst zo snel mogelijk aangifte

Vanaf vandaag kunnen Nederlanders hun belastingaangifte doen. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ruim 80% het liefst zo snel mogelijk na 1 maart de aangifte doet.

Een overgrote meerderheid van de Nederlandse particulieren (83,3%) die zelf de aangifte doet, blijkt het zeer te waarderen dat veel gegevens al vooraf zijn ingevuld. Het populairste aangiftemoment blijkt in de vroege avonduren (tot 22.00 uur).

Wat verder uit het onderzoek naar voren kwam is dat aangifte doen dermate eenvoudig is dat de meerderheid (57,8%) er niet tegenop ziet. Wel blijkt dat 42% van de mensen meer opziet tegen de belastingaangifte wanneer er iets belangrijks is veranderd in hun persoonlijke situatie, zoals samenwonen, een huis kopen of een scheiding. Mede vanwege de vooraf ingevulde gegevens is 57% van de mensen binnen een uur klaar met de aangifte. Opvallend was ook dat mannen het moment van aangifte doen vaker laten afhangen van externe factoren. Ongeveer 1 op de 10 mannen zegt hun aangifte te doen wanneer er niets op TV is of bij slecht weer. Zo’n 14,5% van de particulieren geeft aan zijn belastingaangifte te laten liggen tot het laatste moment.

Over het onderzoek

Het onderzoek is van 30 januari tot en met 5 februari 2018 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst. Aan het onderzoek namen 1.039 aangifteplichtige respondenten deel vanaf 18 jaar die zelf hun belastingaangifte doen.