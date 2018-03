Vier jaar omzetgroei in IT en zakelijke dienstverlening

In het laatste kwartaal van 2017 steeg de omzet van de zakelijke dienstverleners met 5,8% ten opzichte van een jaar eerder. Bij de IT-dienstverlening was dat 6,1%. Onder de IT-dienstverleners houdt deze stijging al ruim vier jaar aan, zo meldt het CBS in de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening.

Positieve verwachtingen IT-dienstverleners

In 2017 steeg de omzet van de IT-dienstverleners met gemiddeld 5,7% per kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Ook de prijzen voor IT-dienstverlening stijgen sinds het eerste kwartaal van 2017. In 2016 daalden de prijzen gemiddeld nog ten opzichte van een jaar eerder. De IT-dienstverlening omvat diensten als computerprogrammering en -advisering, web-hosting en levering en installatie van bijvoorbeeld softwareapplicaties en IT-infrastructuur.

In het eerste kwartaal van 2018 verwacht per saldo 28 procent van de IT-ondernemers dat de omzet verder zal groeien. Daarnaast verwacht 34%. Veel ondernemers in deze sector zien echter ook belemmeringen voor de groei. Volgens de conjunctuurenquête Nederland ziet ruim 41% van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor het eerste kwartaal 2018.