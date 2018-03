ZZP’ers kunnen zich nog aanmelden voor boekhoudproef belastingdienst

Eind januari meldden we al dat de Belastingdienst een twee jaar durende proef is gestart met online boekhoudpakketten voor ZZP’ers. De belastingdienst zoekt nog meer ZZP’ers die aan deze proef mee willen doen. Deelnemers kunnen zich aanmelden tot het einde van deze maand.

Deelnemers gaan aan de slag met een online boekhoudpakket in een veilige omgeving, dat automatisch de gegevens voor de btw-aangifte klaarzet. De aangifte wordt vanuit het pakket verzonden en betaling geschiedt via iDeal.

Aangezien de Belastingdienst benieuwd is naar de ervaringen van de deelnemers, worden er enquêtes of een interview afgenomen. Deelnemers krijgen een onderzoeksvergoeding van € 25 bij het invullen van minimaal 4 online enquêtes. Voor het meewerken aan een interview, geldt een uurtarief van € 50 (exclusief btw).

De proef ‘Boekhouden, belastingaangifte en betalen ineen’ is een samenwerking tussen de Belastingdienst en de stichting Zeker-OnLine. Hij is in januari 2018 van start gegaan en duurt twee jaar. Deelnemers krijgen de online boekhoudpakketten voor een speciale prijs. Er kunnen 2.500 ZZP’ers meedoen.

Deelnemers kunnen zich tot 31 maart 2018 aanmelden bij Zeker-OnLine.