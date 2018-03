Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie gratis online

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) is vanaf deze maand in ‘open access’ voor iedereen gratis online toegankelijk.

Open access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie. Als iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, kopiëren, distribueren, printen, indexeren, in het onderwijs gebruiken, ernaar en erin zoeken, of anderszins gebruiken binnen de wettelijk geldende afspraken, wordt de publicatie ‘open access’ genoemd.

Vrij toegankelijk

Volgens hoofdredacteur dr. Chris Knoops (EUR) is open access voor MAB-auteurs een belangrijke stap vooruit. ‘Onze artikelen zullen vaker en door meer mensen gelezen kunnen worden, ook door lezers zonder toegang via een universitaire bibliotheek.’ MAB-redactievoorzitter prof. Philip Wallage (UVA-VU): ‘Nederland heeft via het Nationaal Plan Open Science de ambitie uitgesproken om in 2020 al het wetenschappelijke onderzoek vrij toegankelijk te laten zijn. Het MAB wil hier graag aan bijdragen en we krijgen hiervoor gelukkig veel steun vanuit onze lezers en overige stakeholders.’ In tegenstelling tot de meeste open access-tijdschriften zal het MAB geen financiële bijdrage vragen aan auteurs. De kosten voor publicatie worden betaald door partners en sponsoren, onder wie universiteiten en drie Big Four kantoren. Iedereen kan het blad blijven steunen door het afsluiten van een print-abonnement.