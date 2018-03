Moeizame reorganisatie Rabobank

De directie van Rabobank krijgt de eigen leden maar moeilijk mee in een nieuw reorganisatieplan voor de bank, meldt het FD. Topman Wiebe Draijer en zijn medebestuurders zouden de ledenraad vorige week niet hebben kunnen overtuigen van de plannen. Daarom is dinsdag een nieuwe vergadering ingelast.

Minder vestigingen

De plannen zijn opgesteld door een door de groepsdirectie in het leven geroepen commissie en zou bij de lokale vestigingen erg gevoelig liggen. Het totaal aantal lokale banken wordt namelijk teruggeschroefd van 103 naar 90. Volgens de directie kunnen klanten beter bediend worden als sommige activiteiten van de lokale banken worden gecentraliseerd. Daarom is het de bedoeling om twaalf van de 90 overblijvende lokale banken om te dopen tot een soort regionale hoofdkantoren, waar kennis en expertise worden gebundeld. De rest van de lokale bankkantoren zal alleen nog de meest basale diensten aanbieden. De algemene ledenraad is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de Rabobank en wordt gevormd door de voorzitters van de ruim honderd lokale raden van commissarissen.

Reactie

Een woordvoerder van de bank laat aan het FD weten dat de bank ‘zoals eerder gemeld’ in lijn met het eerder gepresenteerde strategisch kader ideeën uitwerkt ‘om in 2020 te komen tot een extreem klantgericht, met leden verbonden, lokaal bankbedrijf.’ Hij voegt daaraan toe dat daarvoor draagvlak in de algemene ledenraad nodig is. ‘Recent overleg maakt duidelijk dat het overleg met de ledenraad over dit onderwerp zowel verdieping als een hogere frequentie vraagt.’