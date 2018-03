Digitale arbeidswijzer bij BDO

Om ondernemers en personeelsfunctionarissen op de hoogte te houden van de laatste wijzigingen en de impact daarvan op hun organisatie, heeft BDO Legal voor de zeventiende keer de Arbeidswijzer uitgebracht.

Het arbeidsrecht blijft volop in beweging en verandert sterk mee met de groeiende economie, maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving, benadrukt BDO. Privacy op de werkvloer, intimiderend en overschrijdend gedrag, bestuurdersbeloningen, zieke werknemers, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, individueel ontslag en vergoedingen zijn onderwerpen waar volgens BDO Legal veel vragen over worden gesteld in onze arbeidsrechtpraktijk. Om aan de steeds veranderende wetgeving te blijven voldoen, moeten werkgevers maatregelen treffen en voortdurend anticiperen op de nieuwe regels.