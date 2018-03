Financiering regelen samen met je klant: van 3 weken naar real time

Financiering regelen voor en samen met je klant. Die processen worden steeds eenvoudiger. Een toer langs alle mogelijke financieringsinstellingen, die misschien net iedere keer weer andere vragen stellen, is niet meer nodig. Kredietcheck en -aanvraag tot € 1 miljoen kan grotendeels online. Voorwaarde is wel dat de administratie van de ondernemer up-to-date en in orde is en dat de ondernemer of accountant goed gekeken heeft naar het hoe en waarom van zijn financieringsvraag. Fintech-oplossingen brengen advisering rond ondernemersfinanciering opnieuw een stap dichterbij. Accountant #pakjekans.

Koppel de criteria die banken en financiers hanteren bij hun kredietverlening aan de onderbouwde financieringsvraag van een ondernemer en de actuele, complete cijfers van de onderneming. Dat is kort gezegd wat Exact Finance biedt. Mark van Asten, Fintech Leader, is binnen Exact hiervoor verantwoordelijk. Hij heeft een ruime ervaring opgedaan in de bancaire sector en met name in kredietverlening aan het MKB. ‘Softwaremakers gaan nu verder dan het bieden van accounting software en tools die de ondernemer en de accountant overzicht en inzicht bieden. We kunnen nu accountants ook ondersteunen bij financieringsvragen van hun cliënten.’

De nieuwe tool is in nauwe samenwerking met het Amsterdamse softwarebedrijf Sparkholder ontwikkeld en uitgebouwd. Cruciaal is dat zoveel mogelijk kredietverstrekkers, dus niet alleen banken maar ook leasemaatschappijen, crowdfunders en factoringaanbieders, hun toetsings- en toewijzingscriteria willen delen. ‘Dat is gelukt,’ stelt Mark. Niet alleen de bekende grootbanken en instellingen, maar ook nieuwe of relatief minder bekende partijen als New10en Ebury delen hun toetsingscriteria in Exact Finance.

Procesoptimalisatie

‘De Accountant kan nu samen met zijn klant een financiering aanvragen. Maar ook al op voorhand min of meer uitsluitsel krijgen of een financieringsaanvraag kansrijk is:

Wat heeft de klant nodig?

Welke soort financiering is geschikt?

Bij welke partij kun je daadwerkelijk terecht?

Maar er is meer. Een ondernemer kan nu simultaan bij verschillende partijen een financiering aanvragen. Dit geldt voor financieringen tot € 1 miljoen. Je kan dan de offertes van verschillende partijen vergelijken en dat scheelt veel tijd. En daardoor kan je de beste financiering uit de markt halen.’

Wat moet een ondernemer op orde hebben?

‘De ondernemer moet zijn administratie op orde hebben in Exact Online. Je geeft aan hoeveel geld je nodig hebt en waarvoor, de accountant geeft aan tot wanneer de administratie op orde is. Grote fouten komen we gelukkig zelden tegen. Wat we soms wel zien is dat accountants administraties bijvoorbeeld slechts één keer per kwartaal of zelfs per half jaar bijhouden. Dat betekent niet automatisch een rood stoplicht, maar het is niet verstandig! Het systeem kijkt ook terug in de administratie en kijkt dus ook naar het historisch verloop over bijvoorbeeld de afgelopen jaren. Solvabiliteit, rentabiliteit en cash flow zijn natuurlijk zeer belangrijk. De eisen die daaraan gesteld worden variëren nog wel eens per branche. Een actuele administratie en een track record is dan van groot belang. Je krijgt dan vanuit het systeem direct al een terugkoppeling waar dat je aanvraag het meest kansrijk is.

Daarna kan je meteen een financieringsaanvraag indienen bij verschillende aanbieders waarbij je kansrijk scoort. De aanvraag dient in sommige gevallen wel worden voorzien van officiële jaarcijfers. Dat kan direct per pdf of via SBR-banken. Sommige instellingen vragen ook nog om een prognose, KvK-legitimatie en dergelijke. Andere partijen stellen eerst een offerte op en gaan daarna pas zo’n formeel traject in. Eerder moest een ondernemer, wanneer hij bij een andere bank een financiering aan wilde vragen, eerst klant worden. Maar met Exact Finance is dat niet zo!’

Hoe gaan financieringsinstellingen hier mee om?

‘Na het indienen van de aanvraag, bij verschillende financiers, ontvang je binnen enkele dagen de verschillende offertes. Als accountant kan je dan samen met je klant kijken welk voorstel het beste matcht met de financieringsvraag van je klant.

Wij zien het vooral als een proces-optimalisatietool die de accountant kan inzetten bij de zoektocht naar financiering voor zijn klant. De gemiddelde MKB-er heeft één keer in de 3 tot 5 jaar een financiering nodig. Daarbij kun je nu als accountant je klant optimaal begeleiden.

Exact Finance helpt bij financieringen tot aan € 1 miljoen. Boven dat bedrag wordt het vaak maatwerk. Banken willen de processen bij kredietaanvragen onder de € 5 ton zoveel mogelijk automatiseren. Boven € 1 miljoen is het verstandig om direct met een accountmanager/specialist bij de bank te praten.

Sommige partijen zijn echt snel. Enkele partijen geven snel een offerte af, nog wel onder voorbehoud van jaarstukken, en controleren deze pas achteraf. We zien ook nieuwe financieringsinstellingen zoals bijv. Fundingcircle. Die zijn af en toe wat duurder, maar wel sneller. Hangt ook af van de aard van de financiering: korte termijn, herinvestering, dat kan snel gaan. Maar voor financiering van vaste activa kun je misschien beter naar een bank gaan. Banken zijn minder snel, maar het duurt geen drie weken. Vaak toch ook binnen 2 dagen.

Het belangrijkste is dat de check voor je wordt gedaan door Exact Finance. Soms komt daar direct al uit dat geen van de financiers geschikt zijn en dat je bijvoorbeeld private equity, je familie of andere bronnen moet aanboren. Dat scheelt je een hoop tijd en uitzoekwerk.

Proces

Exact Online

1 . Administratie van de ondernemer is bij en actueel in Exact Online!

Exact Finance

2. Accountant en ondernemer vullen de financieringscheck in: Wat wil je financieren (kort, lang, werkkapitaal, investeringen, vastgoed, enz.) en hoeveel heb je er nodig?

3. Exact Finance toetst de financiële gegevens van de ondernemer aan de gevraagde financiering en de criteria die verschillende financieringsinstellingen hanteren voor het toekennen van een financiering.

4. Exact Finance biedt een overzicht van welke partijen mogelijk financiering toe kunnen kennen.

5. Accountant weegt samen met ondernemer welke financieringsinstellingen het meest geschikt zijn en beantwoorden nog eventuele extra vragen voor de financieringsaanvraag.

6. Exact Finance stuurt, pas bij akkoord, de aanvraag simultaan door naar de gekozen financiers. Pas nu wordt er financiële informatie van de ondernemer gedeeld met een mogelijke financieringsinstelling. Voor dit moment wordt er geen financiële informatie van de ondernemer met derden gedeeld!

7. Financieringsinstelling verwerkt aanvraag en komt met offerte of eventueel aanvullende vragen.

Wanneer deze stappen succesvol zijn doorlopen is de kans op afwijzing is relatief klein, omdat de wegings- en toekenningscriteria waarop een financierder een beslissing baseert al zijn opgenomen in Exact Finance.

