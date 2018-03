Gemeente Schiedam krijgt schade door BING-rapport vergoed

Integriteitsbureau BING moet een schadevergoeding betalen aan de gemeente Schiedam voor onzorgvuldigheden in een onderzoek naar de handel en wandel van bestuurders van de gemeente. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.

BING onderzocht in 2011 het professioneel handelen van burgemeester Wilma Verver van Schiedam. Daaruit kwam onder meer naar voren dat mede door haar gedrag een aannemersbedrijf structureel werd uitgesloten van opdrachten. Ook clustermanager Hans Boet stond er niet fraai op: hij zou bij de voorgenomen aanstelling van het afdelingshoofd Communicatie onzorgvuldig en in strijd met de vereisten van goed ambtenaarschap hebben gehandeld. Zowel Verver als Boet waren het niet eens met de bevindingen van BING en stapten naar de rechter, maar pleitten daar vergeefs voor een schadevergoeding. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven gaf Verver overigens wel (deels) gelijk en legde een berisping op aan de directeur (tevens RA) van BING.

Vrijwaring

BING vorderde voor de rechtbank in Utrecht een verklaring voor recht dat de gemeente Schiedam alle schade moet betalen waartoe het wordt veroordeeld. Die vordering wordt afgewezen, nu BING in de twee rechtszaken niet is veroordeeld tot een schadevergoeding.

Maar de gemeente had ook een eis: die wilde dat de rechter oordeelde dat BING toerekenbaar was tekortgeschoten in het uitvoeren van de opdracht. En dat is het geval, zo luidt de conclusie.

Feitelijke onjuistheden

Er kleven niet slechts formele gebreken aan het rapport, maar het rapport bevat ook feitelijke onjuistheden en ongefundeerde conclusies, aldus de rechter. “BING heeft aldus niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend onderzoeksbureau in de onderhavige omstandigheden mocht worden verwacht. Daarmee staat vast dat BING toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de met de gemeente gesloten overeenkomst van opdracht.”

Geringe tekortkomingen

Maar de tekortkomingen zijn dermate gering dat ontbinding van de overeenkomst niet te rechtvaardigen is. “Het rapport houdt immers – ook volgens de gemeente – voor het overgrote deel stand.” BING moet de schade vergoeden die het gevolg is van de gemaakte fouten. Daar wordt een schadestaatprocedure voor opgestart. De schade zal onder meer bestaan uit de kosten die de gemeente heeft gemaakt in verband met de tuchtklachten.

Rechtbank Midden-Nederland, 7 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:768