Niet-financiële bedrijven boeken recordwinst

Niet-financiële bedrijven hebben vorig jaar een record-brutowinst geboekt, meldt het CBS. Voor belasting noteerden de bedrijven in Nederland een winst van € 218,1 (196,5) miljard. Sinds het begin van de metingen in 1995 was de brutowinst niet zo hoog.

Het CBS definieert de brutowinst voor belastingen als de operationele winst plus het inkomen uit vermogen minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met aardgaswinning en erfpacht. De winstgroei kwam vorig jaar voor bijna de helft door winsten van buitenlandse dochterbedrijven. Die brachten € 10,5 miljard meer in het laatje dan in 2016. “Vooral bedrijven in de petrochemie, zoals Shell, boekten hogere winsten van buitenlandse dochters.”

Operationele winst ook hoger

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven is vorig jaar € 8,4 miljard hoger uitgekomen dan een jaar eerder, ondanks gestegen loonkosten door de groei van de werkgelegenheid. De niet-financiële bedrijven boekten meer groei in de renteontvangsten dan in de rentebetalingen.

De investeringen in vaste activa zijn met € 2,6 miljard geplust ten opzichte van 2016. De niet-financiële bedrijven hebben € 4,9 miljard meer dividend uitgekeerd. Het vorderingensaldo, het verschil tussen de totale inkomsten en de totale bestedingen, kwam in 2017 uit op € 63,2 miljard, tegen € 48,9 miljard een jaar eerder.

Duurdere euro drukt schuldenlast

De totale schuldenlast van de niet-financiële bedrijven is eind vorig jaar met € 14,2 miljard gedaald € 850,3 miljard. “De afname in 2017 komt niet door aflossingen, maar door koersmutaties. Doordat de euro terrein won ten opzichte van de meeste andere valuta, namen leningen afgesloten in buitenlandse valuta uitgedrukt in euro’s af.”

Economie groeit met 3,2%

Het CBS heeft vandaag diverse macro-economische cijfers bekendgemaakt. Zo is het bruto binnenlandse product in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,8% gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens de meest recente cijfers is de economie vorig jaar met 3,2% gegroeid in 2017. In het laatste kwartaal is het aantal banen met 63.000 toegenomen.

Schuld binnen EU-norm

Tot slot voldoen de Nederlandse overheidsfinanciën voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese normen voor zowel tekort als schuld. De schuld stond eind vorig jaar op € 416 miljard, 56,7% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is ruim 5 procentpunten lager dan in 2016 en voor het eerst in tien jaar weer onder de EU-norm van 60% van het bbp. Het overheidssaldo kwam in 2017 uit op een overschot van 1,1%. De schuld is vorig jaar met € 18 mld afgenomen: zo’n grote daling kwam nog niet eerder voor.