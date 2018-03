Bestuursvoorzitter Anbang zou achter boekhoudfraude zitten

Voorzitter Wu Xiaohui van Anbang Insurance wordt ervan beschuldigd de spin in het web te zijn achter de miljardenfraude bij het Chinese concern. Hij zou persoonlijk opdracht hebben gegeven voor gesjoemel met boekhoudregels bij het moederbedrijf van verzekeraar Vivat en grote sommen geld hebben gebruikt voor privédoeleinden.

Vivat is actief op de Nederlandse markt met onder meer de merken ACTIAM, Reaal en Zwitserleven. De Chinese eigenaar wil overigens liefst af van zijn Nederlandse verzekeringsdochter Vivat, die in 2015 van de Nederlandse staat werd gekocht.

Ongeautoriseerd

Wu is door een rechtbank in Shanghai in staat van beschuldiging gesteld, meldt persbureau Bloomberg. Toezichthouders stelden eerder al dat Anbang er illegale activiteiten op nahield, die zelfs de financiële positie van het concern in gevaar hebben gebracht, onder meer ongeautoriseerde verkopen van producten om snel miljarden euro’s binnen te halen. De regering in Peking treedt hard op tegen corruptie.