Steinhoff wil Deloitte herbenoemen voor boekjaar 2018

De wankelende woonwinkelketen Steinhoff wil Deloitte Nederland nog zeker dit jaar houden als huisaccountant. Het Zuid-Afrikaanse woonconcern noemt het ‘essentieel’ voor zowel aandeelhouders als het bedrijf zelf dat Deloitte in ieder geval wordt herbenoemd voor de controle van boekjaar 2018.

De raad van toezicht en raad van bestuur van Steinhoff schrijft dat in een brief aan de aandeelhouders, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering op 20 april in Amsterdam. De herbenoeming van Deloitte staat dan op de agenda. Steinhoff dringt erop aan Deloitte de jaarrekeningcontrole over 2017 te laten afronden. De publicatie van die cijfers is na het uitbreken van de boekhoudcrisis telkens vooruitgeschoven. De jaarrekeningen over 2015 en 2016 dienen te worden herzien. Aanvankelijk gaf Deloitte Nederland Steinhoff een goedkeurende verklaring over boekjaar 2016. De accountant trok die verklaring december vorig jaar toen ingezien werd dat de jaarrekening niet langer voldeed aan Nederlandse wetgeving.

Vertraging

‘Het aanstellen van een nieuwe accountant leidt alleen maar tot een onacceptabele vertraging bij het publiceren van deze financiële verklaringen. Dit zou ook slecht nieuws zijn voor alle stakeholders. Zij hebben behoefte aan zekerheid over de financiële informatie van Steinhoff.’ In de brief aan de aandeelhouders vertelt Steinhoff dat het voor de aanstelling van een accountant voor boekjaar 2019 een wereldwijde aanbesteding uitschrijft.

Rammelen aan de poort

Steinhoff, statutair in Amsterdam gevestigd, verkeert in de vrije val na de ontdekking in december vorig jaar van ‘boekhoudkundige onregelmatigheden’. De waarde van zo’n €6 miljard aan bezittingen (waaronder vastgoed) is onzeker geworden, de beurskoers tuimelde omlaag en de top is onthoofd. Boze aandeelhouders rammelen in georganiseerd verband aan de poort van de ‘Zuid-Afrikaanse Ikea’. Ook de toezichthouders willen opheldering. De AFM onderzoekt Deloitte rol in de boekjaren 2016 en 2017. De Zuid-Afrikaanse waakhond Irba buigt zich over de werkzaamheden van Deloitte Zuid-Afrika.