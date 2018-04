Belastingplichtigen die na een definitieve aanslag over 2015 of 2016 ontvangen bericht hebben gekregen dat de uitbetaling heffingskortingen op € 0 is gesteld, hebben een onjuiste aanslag ontvangen.

Ze krijgen een nieuwe definitieve aanslag met daarop het juiste bedrag van de uitbetaling. dat heeft de Belastingdienst laten weten.