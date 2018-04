Het Unit4 Partner Ecosysteem: meer impact, door samenwerken

Is het u ook opgevallen? Los van marktsegment, land, product, taal of cultuur, overal is men gefocust op ‘open zijn’. Op samenwerking zoeken met andere partijen. Geen vreemde ontwikkeling natuurlijk, want het is simpelweg de enige optie om relevant te blijven voor je klant en daarmee bepalend voor het bestaansrecht van producten, diensten en organisatie. Ook die van u!

De samenwerking met de klant zelf wordt daarbij steeds belangrijker. Bij Unit4 Financial Services geven we op twee manieren vorm aan deze openheid: door op veel vlakken co-creaties aan te gaan met onze klanten en door een steeds verdere uitbreiding van ons partner ecosysteem. Voor de Accountancy en Financieel Intermediair productlijnen heeft Unit4 ook binnen de Benelux een netwerk aan partners weten op te bouwen waarmee we concrete toegevoegde waarde leveren voor klanten in deze regio.

Innovatie mogelijk maken

Unit4 partners zijn professionele ondernemingen die de software van Unit4 adviseren, implementeren of juist kennis en techniek leveren waarmee onze softwareoplossingen verder wordt versterkt. Vanuit het perspectief van onze klanten wel te verstaan: wij leveren samen met onze partners softwareoplossingen die u in staat stellen om uw businessmodel, productportfolio en/of dienstverlening snel en succesvol aan te passen zodat uw organisatie relevant is en blijft binnen uw branche.

Samen met onze partners realiseren wij:

Diverse softwarekoppelingen en -integraties, o.a. met diverse portal- en appleveranciers

Mogelijkheden voor de Digitale Ondertekening

Elektronisch Dossierbeheer

Verrijking van onze aangiftesoftware en het ontwikkelen van een nieuw concept: PSA Suite voor Accountancy

Distributie van zakelijke correspondentie voor de financieel intermediair die veilige, innovatieve en een efficiëntie werkwijze oplevert.

Boeien en binden van uw klant

Samen met onze klanten blijven wij onze Unit4-applicaties (door-)ontwikkelen met functionaliteiten die de kernprocessen van organisaties optimaal ondersteunen. Met het uitbreiden van ons partnernetwerk zorgen we er daarnaast voor dat u beschikt over een grote keuze aan aanvullende interactieve apps en extra functionaliteit waarmee u uw (potentiële) klanten kunt boeien en binden. Het spreekt voor zich dat veiligheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd op het niveau dat u van ons kunt verwachten.

Door diverse samenwerkingen heeft u de beschikking over Standard Business Reporting software, diverse benaderingen voor controle- en samenstelopdrachten, een werkprocesoptimalisatiebenadering en vele andere functionaliteiten binnen het Accountancy-domein. Binnen het domein van de Financieel Intermediair is er nu een koppeling met externe partijen die apps aanbieden of juist een toevoeging bieden op het distribueren van zakelijke correspondentie.

Kansen verkennen?

Soms heeft u extra capaciteit nodig om uw ambities te verwezenlijken. Uw organisatie wil bijvoorbeeld een nieuw product snel op de markt krijgen, of wil dat product juist snel doorontwikkelen. Kortom: u wilt groeien en meerwaarde creëren voor uw klanten. In zulke gevallen is een Unit4-partnership precies wat u nodig heeft. Onze aanpak kenmerkt zich door directe samenwerking, communicatie en samenwerkingsvormen. De meerwaarde van de klant staat voorop. Samen bereiken we onze doelstellingen door de principes van agile werken op een slimme manier in te zetten en kunnen wij elkaar versterken door samen diensten of geïntegreerde software aan te bieden. Om software integraties met complementaire partneroplossingen te faciliteren, hebben we een ‘core’ techniek ontwikkeld waardoor integreren met onze softwareoplossingen nu nog eenvoudiger is gemaakt.

Binnen de Accountancy-propositie hebben wij recent een integratie gerealiseerd tussen onze nieuwe PSA Suite voor Accountancy en ons fiscale product Unit4 Fiscaal Gemak. De techniek die wij hierbij gebruikt hebben is generiek en zodanig van aard dat we de mogelijkheid hebben om nu een grote diversiteit aan producten op ons platform aan te kunnen laten haken.

Michel Jonkman, Head of Strategy and Portfolio Benelux Domestic bij Unit4

Heeft u interesse in een partnership met Unit4 om onze software te adviseren en implementeren? Of ziet u juist mogelijkheden om de propositie van Unit4 te verrijken met kennis of techniek waardoor onze klanten (en hun klanten) meer waarde gaan ervaren? Wij bundelen onze expertise graag met die van u, want twee weten en kunnen tenslotte meer dan een.