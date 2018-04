Rechter wil nader onderzoek naar ADW Accountants

De Ondernemingskamer wil nader onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van ADW Accountants en haar werkmaatschappijen over de periode 5 april 2001 tot 17 september 2017. Uit dit onderzoek zal moeten blijken of door het bestuur wanbeleid is gevoerd, zoals voormalig ADW-er Jelmer Blaauw stelt. En, zo hoopt de Ondernemingskamer, de onderzoeker moet de zaak vlot trekken zodat er een minnelijke regeling tussen de ruziënde ex-partners uit rolt.

ADW (‘Aandacht Doet Wonderen’) telt drie vestigingen in de regio Noord-Veluwe. Blaauw is met BLOUW Beheer BV 25%-aandeelhouder en begon voor zichzelf in Amersfoort, handelend onder de naam Vita Accountants. Zijn medevennoten Dries Bouw en Mirjam Hilhorst willen hem niet betalen voor zijn aandelenbelang, omdat Blaauw het zelf verprutst zou hebben. ADW lijdt al een tijdje verlies en de twee resterende aandeelhouders doen na Blaauws vertrek een extra investering. Wel worden de drie kantoren in Harderwijk, Zeewolde en Nijkerk bij een nieuwe holding ondergebracht. Blaauw is naar eigen zeggen niet gekend in de herstructurering en stapte naar de Ondernemingskamer. ‘Er is door de bestuurders voorts op meerdere terreinen niet gehandeld in overeenstemming met de wet. Er zijn derhalve gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid’, laat de advocaat Eric de Waart van Blaauw weten.

‘Plotseling vertrek’

Volgens Bouw en Hilhorst kwam het vertrek van Blaauw plotseling en benadert hij met zijn nieuwe kantoor in Amersfoort klanten van ADW. Dat blijkt al sinds 2013 slechte resultaten te boeken. Bouw heeft daardoor zijn pensioen moeten uitstellen en vond dat Blaauw door de slechte gang van zaken bij de kantoren in Nijkerk en Zeewolde niet geschikt is om hem op te volgen. In een mail aan Blaauw van 30 juni 2017 verklaart Bouw een afboeking op goodwill als volgt: ‘Aangaande de goodwill verwijs ik je naar de artikelen van de laatste tijd in o.a. de accountant, alsmede naar jouw eigen prestaties afgelopen jaar. In de mail begin dit jaar van Mirjam naar jou en mij is dit al duidelijk uiteengezet. Jouw stelen van klanten en het verlies van klanten door jouw handelen hebben er voor gezorgd dat er van goodwill geen sprake meer is. Dit is iets waar ik ontzettend van baal en jou meer dan kwalijk neem, dat hoef ik je niet uit te leggen.’

Sterke twijfels

De Ondernemingskamer wil geen voorziening treffen, maar schrijft in zijn beschikking dat hij sterke twijfels heeft of de waardering van het aandelenbelang dat Blaauw had in ADW wel correct en fair is gelopen. Blaauw eist € 363.000 van zijn voormalige zakenpartners, terwijl die juist een tegeneis van € 21.500 op tafel legden. De suggestie om een onafhankelijke deskundige de waarde van de aandelen te laten bepalen, werd eerder aanvaard, maar met als voorwaarde dat die waardebepaling niet bindend is.

Deskundige

‘Hoewel het in de rede had gelegen dat ADW Accountants een deskundige zou hebben ingeschakeld om de waarde van de over te dragen aandelen in de dochtervennootschappen op een transparante en zorgvuldige wijze te bepalen, heeft zij daarvan kennelijk zonder klemmende reden afgezien’, aldus de Ondernemingskamer. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer levert het voorgaande reeds gegronde redenen op om te twijfelen aan juist beleid en een juiste gang van zaken van ADW c.s., en daarom is extra onderzoek door een nog aan te wijzen partij nodig.

Minnelijke regeling

De onderzoeker mag van de Ondernemingskamer ook aandacht besteden aan andere beschuldigingen van Blaauw. ‘Opmerking verdient daarbij overigens wel dat Blouw Beheer deel uitmaakte van het bestuur van ADW Accountants gedurende de periode waarin de feiten en omstandigheden met betrekking tot die overige bezwaren zich hebben voorgedaan en voorshands niet ervan is gebleken dat zij destijds haar bezwaren tegen het desbetreffende beleid kenbaar heeft gemaakt aan haar medebestuurders. De te benoemen onderzoeker mag het bovendien tot zijn taak mag rekenen een minnelijke regeling tussen partijen te beproeven’, aldus de beschikking.