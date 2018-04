De kracht van een API

Ben je niet bekend met de term API? Dat is helemaal niet erg. Maar het is wel van belang dat je de betekenis van de term leert kennen, aangezien bedrijven tegenwoordig niet meer zonder kunnen. Een bedrijf zonder API is namelijk net zoiets als een bedrijf vijftien jaar terug zonder website was. Waarom denk je dat er op bijna elke website wel een landkaart van Google Maps is te vinden? Simpel: Google heeft een open API. Maar wat is een API eigenlijk? En voor jou nog belangrijker: wat kan je ermee?

Wat is een API?

Zoals je waarschijnlijk weet, is data de meest waardevolle activa van een onderneming. Met behulp van deze data kunnen bedrijven namelijk op maat gemaakte informatie verstrekken, klanten analyseren en nieuwe inzichten en businessmodellen creëren. Door middel van API’s ben je in staat om data vanuit verschillende softwareprogramma’s met elkaar te laten communiceren. Maar laten we eerst nog één stapje terug gaan, want wat is nou eigenlijk een API?

Een API – oftewel voluit een Application Programming Interface – is een verzameling definities en instructies hoe verschillende apps, websites en softwareprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Deze service maakt het mogelijk om data vanuit verschillende omgevingen realtime met elkaar te koppelen. Je kunt het als het ware vergelijken met een legosteen (softwareprogramma) die door middel van nopjes (API’s) op een andere legosteen past.

MUIS Software biedt andere softwareleveranciers de mogelijkheid om te koppelen met cloudswitch , de API van MUIS Software. Met cloudswitch kunnen softwarepartners op een veilige en toekomstbestendige wijze koppelen met iMUIS Online.

Door het gebruik van een API in iMUIS Online hoeven stamgegevens maar op één punt gevuld en aangepast te worden. De administratie werkt als een single point of truth, wat betekent dat alle gebruikers dezelfde stamgegevens gebruiken. Vervolgens kun je de administratie uitbreiden door hier verschillende software of apps aan te koppelen. Hierdoor maak je geen gebruik van een leverancier die van alles een beetje weet, maar maak je gebruik van verschillende leveranciers die echt gespecialiseerd zijn in hun vak. Wij noemen dit een Best-of-Breed-oplossing. Als je niet tevreden over een bepaald stukje software, dan kan er snel een keuze gemaakt worden voor een andere leverancier.

Software slimmer maken

Er is heel veel data beschikbaar. Maar kan software daadwerkelijk slimmer gemaakt worden? Ja zeker. Een bekend voorbeeld is het gebruik van verkeersinformatie waardoor je navigatie een andere route berekent. Bij het slimmer maken van administratieve software kun je denken aan het controleren van adresgegevens, het gebruik van weersinformatie om omzetresultaten te bekijken, het automatisch vullen van de valutatabel met dagkoersen en het checken van de kredietwaardigheid van klanten.

Moderne bedrijfstoepassingen

‘Hoe kunnen wij onze administratie verder automatiseren?’ Het is een vraag die wij regelmatig krijgen op de verkoopafdeling van MUIS Software. Natuurlijk kijken wij eerst samen met de klant of alle functionaliteiten binnen iMUIS Online goed ingezet worden. Robotisering en digitalisering zijn daarbij “key”. Tegenwoordig komt daar steeds vaker de vraag bij of het mogelijk is om een webshop of kassa te koppelen aan iMUIS Online. Natuurlijk faciliteren wij dit ook. In onze MUIS Apps Store kan de klant een keuze maken uit vele softwarekoppelingen.

Staat jouw software er niet tussen?

Staat je software niet tussen de MUIS Apps? Geen paniek. Vraag je softwareleverancier om partner te worden van MUIS Software. Wij helpen jouw leverancier (in vier stappen) om de koppeling te realiseren.

Randy Voogel is werkzaam bij MUIS Software als verkoopadviseur.