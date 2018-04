BDO Advisory België flink op overnamepad

BDO België heeft het consultancybedrijf Ideas at Work opgekocht. Na de recente overnames van Crossroad en de start-up Eurides is Ideas at Work het derde bedrijf in drie maanden tijd dat BDO België inlijft. Daarmee heeft BDO België bijna een vijfde meer werknemers in dienst dan eind 2017. BDO onderstreept met de acquisitie zijn ambities op vlak van digitale transformatie in het bedrijfsleven. Met de recente overnames groeit de afdeling BDO Advisory van 60 naar 170 consultants. Het Ideas at Work team van 40 ervaren consultants zal voortaan opereren vanuit de Advisory-tak van BDO.