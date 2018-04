Selectieve groei in MKB-auditsegment, Roland Ogink van de Jong & Laan over strategie

Geen hoofdkantoor op de Zuidas, niet in het hi tech center van Enschede. Nee, gewoon in het Twentse Vroomshoop, in een jaren ‘50, goed onderhouden en up-to-date ingericht schoolgebouw. En voor het vinden van nieuwe mensen richt het kantoor zich vooral op ‘terugkeerders, professionals die toch weer liever in Oost-Nederland willen wonen. Bescheiden in uitstraling, maar al wel jarenlang een solide top 15 accountantskantoor. Met een focus op het MKB. Gelijk breed, niet alleen samenstelpraktijk en advies, maar ook audit. Met een overduidelijke groeiambitie.

En dat laatste loopt prima, zo vertelt Roland Ogink RA. Deze Groninger is al een aantal jaren verantwoordelijk voor de controlepraktijk van de Jong & Laan. De Jong & Laan groeit. Van € 60,4 miljoen in 2015, naar € 63,3 in 2016 en 2017 werd opnieuw met groei afgesloten op een omzet van € 65,5 miljoen. Met name de auditpraktijk van dit in het Noorden, Oosten en midden van Nederland gevestigde kantoor droeg daar flink aan bij. Dit omzetaandeel nam toe van € 12,3 miljoen in 2016 naar een stevige € 14,9 miljoen in 2017. Daarbij gaat het niet alleen om verplichte jaarrekeningencontroles, maar ook om een substantieel aantal vrijwillige controles. Er zijn ondernemers die zo verantwoording willen afleggen aan hun aandeelhouders en/of financiers.

Groeien in het audit segment is een bewuste keuze. Zo vertelt Ogink, en ook een afgebakende. De Jong & Laan is selectief in de controlesegmenten die ze wil bedienen. Wel zorg, geen ziekenhuizen, wel gesubsidieerde instellingen, geen gemeentes. Grote MKB-ondernemingen? Ja natuurlijk, maar geen IFRS-opdrachten en ook geen woningbouwverenigingen.

Ogink verwoordt het pragmatisme van zijn kantoor. Een controlepraktijk met een bezetting van rond de 80 man. ‘Daarmee kunnen we veel aan, maar niet alles. En dan moet je kiezen’, zo stelt hij. De Jong & Laan heeft daarom ook geen OOB-vergunning. Maar wil in het auditsegment ‘een grote speler blijven’ en het marktaandeel vergroten. ‘De beste controlepraktijk in het MKB’, zo verwoordt hij de ambitie.

Tegelijkertijd is de Jong & Laan een full service MKB-georiënteerd kantoor. Schuurt dat nooit?

‘We zijn geen OOB-kantoor. Dat betekent dat we meer ruimte hebben in de dienstverlening aan onze cliënten. Het past bij ons om brede dienstverlening aan te bieden.’

Nu stuit een accountant bij zijn audit op een keiharde misstand?

‘We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een klant waar wat gebeurd was. Binnen onze organisatie hebben we ruim gecommuniceerd over het hoe en waarom. Duidelijkheid is daarbij van essentieel belang. Duidelijkheid in de manier van werken, het naleven van de wet- en regelgeving en de manier waarop we met elkaar omgaan. Het helpt bij begrip voor de keuzes die we maken.’

Gaat het goed omdat het goed gaat, of gaat het goed omdat de interne checks and balances werken?

‘Dat laatste. Hier ligt natuurlijk ook een taak voor de compliance officer. Die gaat op onderzoek uit en dan komt het voor dat je soms afscheid neemt van medewerkers.

Belangrijker is natuurlijk wel dat een organisatie fouten kan herstellen en ervan kan leren. Een fout hoeft niet per sé te worden afgestraft, maar moet wel worden hersteld. En zo nodig wordt er een duidelijke lijn getrokken.’

De Jong & Laan wil groeien in het MKB-audit segment?

‘Ja, maar wel bewust. We groeien niet om het groeien. Het leveren van kwalitatief hoogwaardig werk is belangrijker. Op basis van duidelijke richtlijnen wegen we af of we een controleopdracht voor onze klant wel of niet uitvoeren. We bekijken de opdracht, de kosten, de beschikbare kennis en het benodigde team. Factoren die van invloed zijn op het op hoog niveau uitvoeren van onze werkzaamheden.

Wanneer we voor een segment de mensen niet in huis hebben, beginnen we er niet aan, want kwaliteit leveren werkt alleen wanneer je de juiste kennis aanbiedt.

We werden vorig jaar gevraagd om een MKB-onderneming met een landelijke dekking te controleren. Hebben we niet gedaan. Tijdens de afweging bleek voor ons dat we de procesbeheersing niet op het voor ons gewenste niveau konden realiseren en daarmee niet konden voldoen aan ons vereiste kwaliteitsniveau. Groei is niet alleen een onderdeel van onze ambitie, het is ook nodig om goede mensen voor de auditpraktijk te vinden en te binden. Collega’s moeten wel uitgedaagd worden door diversiteit in klanten om zo hun karaktereigenschappen ten volle te benutten en ook hun eigen ambities waar te maken.

Daarbij helpt ook onze open cultuur. Niet voor niets geven we transparantie een nog diepere betekenis in ons kwaliteitsverslag (www.jonglaan.nl/kwaliteitsverslag-2017). Kwaliteit, klanten en medewerkers staan daarbij centraal en verbondenheid is cruciaal. Want wat is een nieuwe techniek als data-analyse waard als de klant geen toegevoegde waarde ervaart of de medewerker het niet omarmt.

Data-analyse noemen jullie als nieuwe trend binnen de Jong & Laan. Maar dat is toch al ruim verkrijgbaar?

‘Er is inderdaad van alles te koop. Maar het gaat om de uitrol, samenhang en toepassing. Data-analyse is een verplichting in onze controlepraktijk. Ouderwets gegevensgericht controleren is in de praktijk bijna ondoenlijk. Bij een systeemgerichte controle kom je er achter dat een systeem werkt. Maar wordt er ook mee gewerkt? Data-analyse brengt dat bij elkaar. Daarbij kijken we niet alleen naar de financiële gegevens. Die koppelen we aan de banktransacties, voorraadregistraties, ERP-systemen, urenregistratie enzovoort binnen een onderneming. Zo zijn we in staat de waardeketen binnen een onderneming te matchen aan de goederenketen. En dan is de grote vraag, klopt het?

Neem een autodealer als voorbeeld. De gegevens over zijn voorraden en transacties zijn niet alleen te matchen aan interne data, maar ook aan externe. Bijvoorbeeld; vraag aan de importeur hoeveel nieuwe auto’s hij heeft afgenomen. Check het aantal registraties van occasions bij de RDW, kloppen die met de boekingen. Dit is een totaal andere aanpak dan het ad hoc doen van steekproeven of de bijna ondoenlijke taak van het gegevensgericht controleren. Natuurlijk moet je nog steeds gaan kijken of de voorraad in de boeken ook daadwerkelijk in de showroom staat.

Vervolgens overlegt de accountant met interne specialisten binnen ons kantoor. Je wilt immers geen gedoe met de margeregeling en een verkeerde btw-positie in de jaarrekening. En natuurlijk kijk je naar de waardering van de bedrijfsgebouwen, de afwikkeling van Pensioen in Eigen Beheer. Daar wil je specialisten voor hebben. Om dat te kunnen moet je groot genoeg zijn. Een kleiner kantoor kan dat inhuren, een full service kantoor heeft het in huis. Wij hebben het in huis.’

Is fuseren of overnemen een optie?

Even een stilte. ‘Gaan we niet doen. We hebben een eigen cultuur en richten ons op het vinden van nieuwe mensen die daarin passen. Dit zijn onder andere ‘terugkeerders’. Mensen die in Oost-Nederland zijn opgegroeid, maar die na studie en eerste werkervaring in de Randstad terugkeren vanwege woon- en werkklimaat, filedruk, de wens om kinderen hier te laten opgroeien. Kortom terugkeerders.’

Waar staat de Jong & Laan over 5 jaar

‘Onze controlepraktijk blijft groeien. Van 80 man naar ruim over de 100. We gebruiken moderne technologie. Die kunnen we niet alleen inzetten in de auditpraktijk maar ook breder in het MKB. Collega’s bewegen mee. Als je denkt te leven in een wereld waarin je ICT naast je neer kan leggen dan red je het niet als accountant.

Ons vak, onze controlepraktijk wordt steeds aantrekkelijker, doordat we blijven ontwikkelen. We bouwen met elkaar aan een mooi bedrijf.’