PwC start traineeship cyberexperts

Omdat de vraag naar diensten rondom cybersecurity fors toeneemt terwijl er een tekort is aan cyberexperts, start PwC met Fast Track Cyber Security’. Dat is een intensief traineeship om pas afgestudeerden op te leiden tot cybersecurityspecialist.

Deze maand zijn de eerste twaalf trainees gestart bij PwC; in september volgt een tweede lichting. “Het Fast Track trekt vooral mensen aan met een STEM-profiel”, aldus PwC. Die afkorting duidt op Science, Technology, Engineering en Mathematics. “Ze worden opgeleid in onder andere ethical hacking, threat and vulnerability management, response management en information security architecture. Juristen en bedrijfskundigen zijn ook vertegenwoordigd en gaan klanten bijvoorbeeld adviseren over privacywetgeving.”

Meer dreiging, meer vraag

Gerwin Naber, bij PwC leider van het onderdeel Cyber Forensics & Privacy, ziet het tekort aan cybersecurity-specialisten als groot probleem omdat er in de samenleving exponentieel meer data wordt gegenereerd en gedeeld. “Dat maakt ons in het zakelijke en maatschappelijke ecosysteem gevoelig voor bedreigingen. Die ontwikkeling zien we ook terug in de aantrekkende vraag naar cyber- en privacydiensten. We lossen de krapte op de markt nu op door deels ook zelf security-professionals op te leiden.”

De trainees leren programmeren in verschillende talen, presenteren en klantcontact. “Doordat de toekomstige cybersecurityspecialisten verschillende achtergronden hebben, kijken zo ook vanuit meerdere invalshoeken naar cyberoplossingen.”