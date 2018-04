Wetsvoorstel UBO-register pas begin 2019 naar Tweede Kamer

Het conceptwetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden (‘UBO-register’) van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt voor de zomer voorgelegd aan de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening bij de Kamer is, na advies van de Raad van State, voorzien voor begin 2019. Dat heeft het minister Hoekstra van Financiën (foto) laten weten.

De wijzigingsrichtlijn voorziet onder andere in verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie en heeft gevolgen voor het implementatiewetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden. Dat betekent dat het reeds ingezette wetgevingstraject voor de totstandkoming van het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten niet ongewijzigd kan worden voortgezet. Voorts voorziet de wijzigingsrichtlijn in een verlenging van de implementatietermijn voor dit onderdeel tot 18 maanden na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn. Om die redenen is ervoor gekozen om het aangepaste implementatiewetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn verder in procedure te brengen.

KvK

De wijzigingsrichtlijn heeft ook gevolgen voor de bouw van het UBO-register door de Kamer van Koophandel. De inventarisatie van die gevolgen zal, tezamen met de uitkomsten van de impactanalyse door de Kamer van Koophandel van de reeds geplande werkzaamheden, worden betrokken bij de definitieve ICT-matige inrichting van het register.