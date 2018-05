Sterke groei DizzyData vraagt om schaalbaar online platform

Vorig jaar stond DizzyData op een keerpunt. De ambitie was er om drie keer zoveel facturen te gaan verwerken, alleen hoe gingen we om met de piekdrukte rond de aangifte maanden. Om te kunnen verdriedubbelen, moest er iets veranderen.

Het was duidelijk: die ene server die DizzyData gebruikte om de facturen te verwerken, kon de groei niet aan. Alle facturen stonden achter elkaar te wachten om verwerkt te worden.

Oude situatie DizzyData met slechts toegang tot één server

Als hier een erg groot document tussen zat kon het in een aangiftemaand lang duren voordat je een boekingsvoorstel kreeg. En een enkele keer gebeurde het zelfs dat je geen facturen kon insturen, omdat de server overbelast was. Tijd voor actie!

Handige toolbox

Daarom zijn we in 2017 gaan testen met het cloud platform van Amazon Webservices, in Frankfurt. Amazon Webservices beschikt buiten servers ook over een toolbox, waaruit wij de meest handige tools gekozen hebben. Die tools hebben wij zo geprogrammeerd dat we niet één server, maar een onbeperkt aantal servers hebben om de facturen te verwerken.

Beslissingsserver

Er zijn twee soorten servers: de ene soort verwerkt facturen, de andere beslist welke verwerkingsserver de opdracht oppakt. Op bovenstaande afbeelding zie je de oude situatie met één server, een verwerkingsserver. In de nieuwe situatie staat vóór de verwerkingsserver een beslissingsserver.

Nieuwe situatie met beslissingsserver die aansturing doet van onbeperkt aantal verwerkingsservers

Onbeperkte realtime schaalbaarheid

Onze developers hebben deze beslissingsserver zo geprogrammeerd dat als er veel facturen tegelijk worden ingestuurd, er automatisch extra verwerkingsservers bijkomen. Dit betekent voor het DizzyData platform onbeperkte realtime schaalbaarheid.

Nieuwe verwerkingscapaciteit bij drukte is onbeperkt. Pieken worden automatisch opgevangen

Waarom Amazon Webservices in Frankfurt?

Wij willen de data die je naar DizzyData stuurt zo veilig mogelijk verwerken. We hadden dan ook hoge eisen aan de server waar we naar wilden overstappen. Dat we de servers van Amazon wilden gaan gebruiken wisten we al snel. Het was alleen nog de vraag voor welk land we zouden kiezen: Amazon heeft namelijk wereldwijd servers beschikbaar.

Duitsland heeft strenge wetten voor data privacy én Duitsland is een land binnen de EU. Deze combinatie was precies waar wij naar op zoek waren en daarom hebben wij voor Amazon in Frankfurt gekozen.

Klaar voor de toekomst

De test met de servers van Amazon is heel goed verlopen. Daarom hebben we sinds 1 januari 2018 al onze software overgezet naar Amazon. In de aangifte maand januari hebben we daadwerkelijk drie keer zo veel facturen verwerkt als vorig jaar, zonder wachtrij. In de oude situatie was dit nooit gelukt. En als jullie komend jaar besluiten om nog eens drie keer zo veel facturen in te sturen: bring it on!