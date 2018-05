Financiële sector staat voor grote verschuivingen

De financiële sector in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) staat voor mogelijk grote verschuivingen. Consumentenbehoeften veranderen, digitale competenties kunnen marktposities beïnvloeden en de herziene ‘Payment Services Directive’ (PSD2) van de EU geeft nieuwkomers met sterkere digitale competenties toegang tot de markt. Uit het onderzoek ‘Emea Digital Banking Maturity’ valt te concluderen dat bestaande marktpartijen zich zonder twijfel kunnen opmaken voor een strijd om marktaandeel.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Deloitte en omvatte een uitgebreide analyse van de digitale competenties en de marktsituatie in 38 landen. Er werden 238 banken en 10 FinTechs bekeken.

Het doel was om inzicht te krijgen in de klantbehoeften en -voorkeuren in de afzonderlijke markten. Daarnaast beoogde het onderzoek de functionaliteit van de betrokken bank af te zetten tegen de verwachtingen van consumenten, . Dit werd aangevuld met een evaluatie van de mobiele ‘user experience’ (UX) die klanten ervaren.

‘Open Banking’ en ‘Beyond Banking’

Nederland bevindt zich samen met de Scandinavische landen en IJsland in de Europese kopgroep wat betreft internettoegang en gebruik van digitaal bankieren. Toch is Nederland slechts een middenmoter (14e plek van de 38 onderzochte landen) wanneer het gaat om de volwassenheid van digitale functionaliteit die Nederlandse banken hun klanten aanbieden.

De meeste EMEA-banken richten zich op de verschuiving van traditionele, fysieke bankproducten en -diensten naar het internet en mobiele diensten. Ondertussen staan banken door veranderende regelgeving (hoofdzakelijk PSD2) en de concurrentie van FinTechs onder toenemende onder druk om een nieuwe wereld binnen te stappen. De digitale kampioenen die in het onderzoek naar voren komen, zijn ook toonaangevend in ‘Open Banking’ en ‘Beyond Banking’. Bij ‘Open Banking’ worden vanuit een platform data, processen en business functionaliteit gedeeld met een ecosysteem van klanten, ontwikkelaars, FinTech-startups en partners. Bij ‘Beyond Banking’ bieden diverse dienstverleners uit het ecosysteem op geïntegreerde wijze verschillende diensten aan klanten (o.a. integratie met e-government platforms, parkeer en vervoer, thuisbeveiliging en loyalty programma’s).