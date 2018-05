Minister houdt vast aan zelfrijdende auto

Ondanks dodelijke ongelukken in de Verenigde Staten, houdt VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vast aan de kabinetsdoelstelling om snel meer zelfrijdend vervoer de weg op te krijgen. Dat meldt het FD vandaag.

In de Verenigde Staten loopt de acceptatie van autonome auto’s flinke deuken op. In maart crashte in Californië een Tesla terwijl het zelfsturende systeem aanstond en een zelfrijdende Volvo van taxidienst Uber overreed een voetganger in Arizona. Reden voor de gouverneur van de staat om de vergunning voor proefritten met zelfrijdende auto’s voorlopig in te trekken.

Volgens de woordvoerder is van Nieuwenhuizen is echter niet van plan om een stap terug te doen met experimenteren. ‘Door de ongevallen in de VS wordt onderstreept dat een actieve rol van de overheid belangrijk is. In de VS is vaak sprake van zelfcertificering en in Arizona zijn er zelfs helemaal geen eisen aan de rol van de menselijke bestuurder. In Nederland werkt het heel anders. Het is een belangrijke voorwaarde dat er altijd een bestuurder aanwezig is, die kan ingrijpen als het nodig is.’

Experimenteerwet

De zogeheten Experimenteerwet wacht op behandeling door de Tweede Kamer. Als die de wet aanneemt, kunnen onder zeer strikte voorwaarden zelfrijdende voertuigen zonder bestuurder de openbare weg op. Binnen Europa is ondertussen een discussie gaande of autonome, zelflerende systemen de status van rechtspersoon moeten krijgen. Meer dan 150 experts vinden het levensgevaarlijk, maar van Nieuwenhuizen durft deze eerste stap al te zetten.