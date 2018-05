Twitter adviseert gebruikers het wachtwoord te wijzigen

Twitter adviseert zijn 330 miljoen gebruikers van wachtwoord te veranderen. Door een fout in het systeem heeft het personeel inzage gehad in wachtwoorden van gebruikers.

Volgens persbureau Bloomberg waren wachtwoorden voor medewerkers van Twitter in teksten zichtbaar. De internetdienst meldt op sociale media dat de ‘bug’ intussen is verholpen. Er zouden geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat wachtwoordinformatie ‘ooit de systemen van Twitter heeft verlaten of door iemand zijn misbruikt.