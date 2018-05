Wereldwijd record zakelijk optimisme

Het zakelijk optimisme is hoger dan ooit. Dat blijkt uit het International Business Report (IBR) van Grant Thornton. Ondanks deze recordhoogte blijven investeringen nog achter.

Uit de resultaten van het International Business Report (IBR) blijkt dat het zakelijk optimisme in het eerste kwartaal van dit jaar een recordhoogte heeft bereikt. Met 61% is dit namelijk het hoogste niveau in afgelopen 15 jaar. De bezorgdheid over de economische onzekerheid is afgenomen en de groei van het bruto binnenlands product zit in de meeste regio’s in de lift. Toch blijven wereldwijd de investeringen achter.

Grant Thornton ziet opvallende stijgingen in het optimisme in de ontwikkelde economieën: Noord-Amerika (+7%) en de EU (+12%). Het vertrouwen onder Amerikaanse bedrijven ligt met netto 89% op een historisch hoogtepunt. In Europa is het zakelijk optimisme in Frankrijk tot recordhoogte gestegen tot netto 75%. En in het Verenigd Koninkrijk zijn bedrijven niet meer zo optimistisch geweest (+31%) sinds het Verenigd Koninkrijk voor uittreding uit de EU stemde. In Nederland staat het optimisme op netto 90%, 2 procentpunt lager dan in Q4-2017.