Werkonderbrekingen bij Belastingdienst en Douane

Vakbonden namens de rijksambtenaren kondigen acties aan voor een nieuwe cao. De eerste actievergadering wordt deze week al gehouden bij de Inspectie SZW. Verder zijn werkonderbrekingen voorzien bij de Belastingdienst en de douane. Andere diensten, zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), volgen later met stiptheidsacties.

Volgens de bonden heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) niet gereageerd op een ultimatum voor de looneis van 3,5 procent. Dat verliep maandagochtend om 10.00 uur.

Het ultimatum voor die looneis werd twee weken geleden neergelegd bij de minister, maar volgens de ambtenarenbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF is zij daar niet op ingegaan. De bonden stellen dat de minister per brief heeft laten weten ,,dat er een gat zit tussen de financiële mogelijkheden en de eisen die worden gesteld”. Ze heeft volgens de vakorganisaties na een half jaar praten ,,nog steeds geen enkel bod gedaan”.

,,Dit is een minachting voor het eigen personeel”, zegt Marco Ouwehand van FNV Overheid. Volgens hem wordt sinds december onderhandeld. ,,Al die tijd heeft de werkgever niks op tafel gelegd. Het kabinet roept andere werkgevers op tot loonsverhoging, maar geeft zelf niet thuis.” De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren.

