Cybersecurity wordt vast onderdeel MBO-opleiding ICT

Ict-opleidingen op MBO’s gaan op advies van het bedrijfsleven en onderwijs meer de nadruk leggen op cyberveiligheid. Dat zegt de SBB, de organisatie die bepaalt aan welke eisen MBO-opleidingen moeten voldoen.

Het ict-onderwijs gaat in 2019 op de schop. Veilig programmeren wordt een verplicht onderdeel van ict-opleidingen op het MBO, meldt de NOS, die eerder gesprekken voerde met bijna honderd MBO’ers en vragenlijsten liet invullen. Daaruit kwam naar voren dat er op opleidingen amper aandacht is voor informatiebeveiliging.

Nieuwe standaard

Vorig jaar volgden slechts 480 ict-studenten op het mbo een keuzevak over cybersecurity terwijl er duizenden staan ingeschreven bij instellingen. In het huidige vakkenpakket wordt zo’n vak nergens aangeboden. ‘Veilig programmeren moet de nieuwe standaard worden’, zegt Edwin van Dis van de SBB. Onder meer eindexamens op ict-opleidingen worden vernieuwd. De examens zijn nu niet flexibel genoeg en in sommige gevallen sinds 2012 al niet meer inhoudelijk veranderd.