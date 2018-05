Fou-Khan Tsang: AVG D-day

Vandaag is het D-day van de AVG of in het Engels de GDPR. Het kan u haast niet ontgaan zijn. Eerst is uw mailbox volgespamd met allerlei partijen die u een angstvallig scenario schetsen over wat u allemaal moet regelen onder druk van verschrikkelijk hoge boetes. Deze mail kreeg u toch vooral van advocaten/juristen en accountants? Tja, wie mijn columns de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd weet dat ik geen hoge dunk heb van de ICT-kennis van deze beroepsgroepen. Daarnaast is er nog een derde groep die er niet zoveel van heeft begrepen en dat zijn politici, maar daar kom ik strakjes nog op terug. Als ik dan ook nog eens hoor dat bij sommige organisaties mensen met een paar dagen stoomcursus tot AVG-specialist zijn omgevormd maak ik mij ernstig zorgen over de kwaliteit. Wanneer dadelijk een eerste boete gaat vallen wordt de adviseur dan aansprakelijk gesteld of was de disclaimer langer dan het advies?

De laatste dagen wordt u lastig gevallen met een nieuwe maildiarree om toestemming te vragen om u nog de nieuwsbrief of informatie toe te zenden. Ik hoorde van ondernemers verhalen dat nog maar 20% van de klanten gereageerd hebben, daar gaat dus die zorgvuldig opgebouwde database. En de komende dagen komen er nog de nodige verrassingen. Doet uw robotmaaier het morgen nog? Gaat de thermostaat wel aan wanneer dadelijk het buiten weer wat afkoelt? Stopt mijn Tesla er vanavond mee? Dit hele avontuur kost het Nederlandse bedrijfsleven 1,5 miljard euro per jaar en de vraag is echt wat schieten we ermee op? Ik hoor steeds meer mensen zich dat afvragen.

Vanochtend las ik in het FD dat rommelt bij de toezichthouder, ervaren krachten lopen weg naar het bedrijfsleven en binnen het bestuur loopt het ook niet zo lekker. Kortom een toezichthouder die niet krachtig toezicht kan houden. By the way komen we dan ook wel even op een ander probleem van de AVG. We proberen met instrumenten van de vorige eeuw (toezichthouders, regelgeving, boetes) een probleem van deze eeuw op te lossen. Maar ja de AVG is natuurlijk ook een gedrocht gemaakt door politici en juristen. Ik zou nog even terugkomen op de kennis van politici over ICT. Kijkt u dan even naar de recente hoorzittingen van Mark Zuckerberg in de Amerikaanse Senaat en de Europese Commissie, beschamend is het woord wat ik er maar op plak.

De eerste boetes kunnen wat mij betreft naar de overheid. De overheid lapt alle regels flagrant aan de laars. Ik denk dan even aan de KVK die je informatie zomaar verkoopt. De Duo die je zoon gewoon een brief stuurt met jouw inkomen erin. Het Omzetbelastingnummer van ZZP-ers dat gewoon hun BSN-nummer bevat en het kadaster waar precies te lezen is hoe hoog de hypotheek is die je op je woning hebt.

Kortom we stevenen weer eens af op een hele mooie paarse krokodil, met een prijskaartje voor het bedrijfsleven. Volgend jaar komt er vast een enquêtecommissie waar we ons voor het eerst gaan afvragen waarom we dit doen en of we dit niet moeten oplossen met gereedschap van deze eeuw?

Fou-Khan Tsang RA is voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants & Adviseurs. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.