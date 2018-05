Vergoeding advocaatkosten geïndexeerd met 20%

Vanaf 1 mei 2018 worden de advocaatkosten ruimer vergoed in gerechtelijke procedures. De zogeheten liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven worden voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd.

Liquidatietarieven zijn forfaitair vastgestelde vergoedingen voor de hoogte van het salaris van de advocaat in het kader van de proceskostenveroordeling. Het betreft dus niet de daadwerkelijke advocaatkosten, die in de regel hoger zijn dan het toegewezen salaris op basis van het toepasselijke liquidatietarief.

Rekensom

Precieze indexatiepercentages zijn niet vrijgegeven, maar een snelle rekensom door het Rotterdamse e-Legal incasso advocaten leert dat de indexaties per 1 mei 2018 ca. 20% bedragen. ‘Door de recente indexering met maar liefst 20% worden de advocaatkosten in gerechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen.’

Financiële belang

De liquidatietarieven zijn sinds de invoering per 1 september 1955 maar enkele keren geïndexeerd. De hoogte van het liquidatietarief is afhankelijk van de soort rechter die de zaak behandelt (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad) en het financiële belang dat ermee gemoeid is. Dat geldt ook voor de soort rechter: bij een ‘hogere rechter’ zijn de liquidatietarieven hoger dan bij ‘lagere rechters’, zoals de kantonrechter. Voor een overzicht van alle liquidatietarieven zie de liquidatietarieven per 1 mei 2018