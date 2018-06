Omzet detailhandel stijgt, vertrouwen daalt

De omzet van de detailhandel is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,7 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het volume steeg in deze periode met 2,3 procent. Vooral supermarkten, drogisten en meubelverkopers zagen omzetgroei. Kleding-, elektronica- en speelgoedwinkels behaalden een lagere omzet. Het vertrouwen van ondernemers in de detailhandel is in de loop van het eerste kwartaal sterk gedaald. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

De omzet van de detailhandel groeit nu al 17 kwartalen op rij. De hoogste omzetgroei werd bereikt in het derde kwartaal van 2017 toen de omzet met bijna 5 procent steeg. De omzetstijging in het eerste kwartaal van 2018 is de laagste toename op kwartaalbasis sinds het derde kwartaal van 2016.

Omzet foodsector hoger door supermarkten

In de foodsector steeg de omzet in het eerste kwartaal vooral bij de supermarkten. De supermarkten zagen hun omzet met 2,5 procent stijgen, terwijl de omzet van speciaalzaken zoals slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijters met 2,2 procent afnam.

Grote omzetdaling schoenen- en speelgoedwinkels

In de non-foodsector werd in de eerste drie maanden van dit jaar 0,9 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2017. Vooral meubelwinkels (+4,8 procent) en drogisterijen (+4,0 procent) deden goede zaken. In het eerste kwartaal was sprake van omzetdaling bij winkels in speelgoed (-13 procent), schoenen en lederwaren(-9,2 procent), kleding (-1,3 procent) en consumentenelektronica en witgoed (-1,4 procent).

Internetverkopen wederom aan kop

De verkopen via internet stegen in het eerste kwartaal wederom veel sterker dan verkopen in fysieke winkels. De internetverkopen groeiden in het eerste kwartaal van 2018 met 21,7 procent. De hoogste groei van de internetverkopen was bij de multi-channelers. Voor deze groep is de verkoop via internet een ‘nevenactiviteit’, naast de ‘fysieke’ verkoop in winkels. Hier groeide de internetomzet met 25,8 procent. Bij de pure internetverkopers steeg de omzet met 19,3 procent.

Ondernemersvertrouwen detailhandel sterk afgenomen

Het vertrouwen van detailhandelsondernemers was aan het begin van het tweede kwartaal aanmerkelijk lager dan bij de start van 2018. De vertrouwensindicator zakte in deze periode van 14,8 naar 2,4. De daling wordt veroorzaakt door afgenomen omzetverwachtingen en omzetrealisaties en een toegenomen aantal ondernemers dat de voorraden te hoog vindt.