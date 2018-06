Fons Overwater nieuwe voorzitter Register Belastingadviseurs

Mr. drs. Fons Overwater is vrijdag gekozen tot nieuwe voorzitter van Register Belastingadviseurs (RB). De benoeming vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering. Na twaalf jaar als bestuurder te hebben gewerkt, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, was het tijd voor Wil Vennix RB om het stokje over te dragen aan Fons Overwater.

Toekomstbestendig beroep

Bij zijn aantreden als voorzitter van het RB beloofde Wil Vennix dat het RB de blik weer naar buiten zou richten. “Hoewel we primair een beroepsvereniging zijn, maken we ons nadrukkelijk druk om de fiscale belangen van het MKB. We zijn er zeker in geslaagd om ons de afgelopen jaren te profileren als een club voor het MKB”, aldus Vennix. Onder zijn leiding is er ook een duidelijke visie ontwikkeld om te werken aan een toekomstbestendig beroep voor de belastingadviseur.

Fons Overwater, belastingadviseur bij Flynth adviseurs & accountants, zet de komende jaren de verdere koers uit voor de actieve en praktijkgerichte vereniging. “Het beroep van belastingadviseurs blijft veranderen. De kwaliteit van dé RB zal dus onverminderd hoog moeten blijven zo niet verhoogd moeten worden. Naast kennis zijn ook vaardigheden een vereiste, om te blijven voldoen aan de veranderende klantwensen. Om die reden investeren we in een nieuwe beroepsopleiding, de RB Academy, en in onze permanente educatie” stelt Overwater.

Nieuwe bestuurssamenstelling

Naast het aftreden van Wil Vennix zijn er deze dag ook twee nieuwe bestuursleden benoemd. Toegetreden tot het bestuur zijn de heer mr. drs. Willem Faassen RB en de heer Martin Hommersom LLM RB. Het bestuur bestaat vanaf heden uit zeven personen.