Go2UBL in “hall of fame” internet.nl

Factuurverwerker go2UBL heeft een 100% score gehaald in de websitetest op Internet.nl. Dat betekent dat het bedrijf werkt met moderne internetstandaarden. Hierdoor heeft go2UBL een plaats bemachtigd in de ‘Hall of fame’ van dit initiatief van het Platform Internetstandaarden.

Veilig gebruik van veelgebruikte communicatiemiddelen

In Nederland worden nog te veel verouderde internetstandaarden gebruikt die tekortschieten in betrouwbaarheid. Op www.internet.nl kan je de beveiliging van diverse onderdelen laten scannen. Zo kun je zien of de website van de partner veilig is, maar wordt ook de e-mailverbinding geanalyseerd. Go2UBL heeft het weten te schoppen tot de “hall of fame” van www.internet.nl. Rob Tolstra, CEO van go2UBL: ‘Niet alleen omdat wij vertrouwelijke informatie van onze klanten ontvangen, maar ook omdat wij het gebruiksgemak van onze dienst belangrijk vinden, hebben wij hier actief op ingezet. Wij zijn natuurlijk ontzettend trots op het feit dat wij door een onafhankelijke derde erkend worden als betrouwbaar.’

Over Internet.nl

Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Daarin participeren diverse partners uit de internetgemeenschap en Nederlandse overheid, waaronder het ministerie van Economische Zaken. Zij proberen awareness te creëren voor het feit dat de oude internetstandaarden niet voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Criminelen misbruiken die standaarden. Doel is om mensen in beweging te zetten nieuwe, slimmere standaarden te gebruiken.