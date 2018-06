Zakelijke kredietadviseur Credion Leeuwarden wordt Credion Friesland

De vestiging CREDION Leeuwarden is per 1 juni uitgebreid met een vestiging in Zuid-Friesland. Door deze uitbreiding zal CREDION Leeuwarden vanaf juni 2018 verder gaan onder de naam CREDION Friesland.

Valor business finance BV startte in maart 2018 met de vestiging CREDION Leeuwarden aan de Sophialaan in Leeuwarden om haar dienstverlening op het gebied van zakelijke kredietverlening verder te professionaliseren. Per april 2018 zijn de Credion-adviseurs Martin Nicolai en René van de Graaf verhuist naar het Zuiderplein 21 in Leeuwarden. Een mooie locatie in centrum Leeuwarden. Na weken van voorbereiding werd op 24 mei 2018 een open huis gehouden.

CREDION Friesland

Binnen CREDION Friesland houden Martin Nicolai en René van de Graaf zich bezig met de advisering en begeleiding in zakelijke financieringen. Door de combinatie met Valor business finance BV, kunnen zij als specialist M&A, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering het gehele traject van bedrijfsovername tot en met -financiering begeleiden. Martin Nicolai: “De behoefte naar onafhankelijk zakelijk financieringsadvies in Friesland is groot. In de korte tijd dat wij nu actief zijn, hebben wij al vele ondernemers mogen adviseren en begeleiden naar de meest optimale financieringsoplossing. Door uitbreiding van ons werkgebied naar heel Friesland, kunnen wij nog meer Friese ondernemers van dienst zijn. Om onze kwaliteit te waarborgen, zijn wij voor CREDION Friesland dan ook per direct op zoek naar ondernemende adviseurs bedrijfsfinancieringen.”

René van de Graaf: “Ons doel is om ondernemers optimale toegang tot ruim 80 verschillende financieringsoplossingen te bieden om zo hun financieringsdoelen te kunnen realiseren. Vaak is het goed combineren van mogelijkheden hierbij de oplossing”.

CREDION

CREDION is gespecialiseerd in het aantrekken van bedrijfsfinancieringen voor MKB-bedrijven. Met toegang tot ruim 80 verschillende geldverstrekkers, kunnen verschillende financieringsoplossingen worden gerealiseerd. Dit kunnen bijvoorbeeld oplossingen zijn bij (buitenlandse) banken, lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders, financieringsfondsen en private investeerders.